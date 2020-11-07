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• 07 Kasım 2020 - 07:10 • Son Güncelleme:

Herkesin görmeye cesaret edemediği yer: Catacombe

Catacombe, Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde bulunan ve pek çok insanın görmeye cesaret edemeyeceği bir yer. Yüz binlerce kafatasına ev sahipliği yapan Catacombe, aslında eski bir maden. Peki bu kadar çok sayıdaki kafatası neden burada? Cevabı haberin içinde.

• 07 Kasım 2020 - 07:10 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Paris'in en dikkat çekici müzelerinden biri olan Catacombe, turistlere gerilim dozu yüksek anlar yaşatıyor.

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Müze, yüzbinlerce kafatasına ev sahipliği yaptığından her bünyenin rahatlıkla gezebileceği bir yer değil.

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Catacombe, Paris'i ikiye ayıran Seine Nehri'nin güneyinde 14. Bölge'de yer alan bir müze. Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy üzerinde yer alan Catacombe, Denfert-Rochereau meydanının olduğu bölgenin içinde.

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Catacombe, Paris'in karakteristik binaları için kullanılan kalker taşının çıkartıldığı madenlerin yeraltı müzesine dönüştürülmesiyle ortaya çıkmış.

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Yüzyıllar boyunca maden alanı olan bu bölge, Paris'te salgın hastalıklarının arttığı 18. yüzyılda bir yeraltı mezarlığına dönüştürülmüş.

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Devrin sakinleri, kentte baş gösteren bulaşıcı hastalıkların sorumlusu olarak mezarlıkları görmesi üzerine Paris'teki tüm mezarlıklar kademeli olarak buraya aktarılmaya başlanmış.

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İlk olarak bugünkü Forum des Halles'nin yakınında yer alan "Masumlar Mezarlığı"ndaki kemikler ve kafatasları Catacombe'a taşınmış. Bunu daha sonra pek çok mezarlık izlemiş.

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Catacomb, eski bir madenin müzeye dönüştürülmesinden ortaya çıkmış. Dolayısıyla oldukça basık ve havasız bir yer. Yeraltında iki kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Bunun için öncesinde daracık merdivenlerle aşağı inmeniz gerekiyor. Yetkililer kapalı alan fobisi olanları müze ziyareti öncesi uyarıyor.

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Basık ve karanlık olmasının yanı sıra iskeletlerden ve nemden yayılan rahatsız edici bir koku da her bünyenin kaldırabileceği türden değil. Müzede vestiyer bulunmadığından ziyarete üstünüzde fazla yük yokken gitmeniz tavsiye ediliyor. Öte yandan eski bir maden sahası olduğundan kullanabileceğiniz bir tuvalet de bulmanız mümkün değil. Bunu da mutlaka hesaba katın.

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Catacombe'a giriş ücreti 12 Avro. 3 Avro daha verirseniz Notre Dame Katedralinin altında yer alan kazı alanını da ziyaret edebilirsiniz.

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Bunun dışında Notre Dame Katedrali'ne girişin ücretsiz olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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Catacomb,Catacombe'un bulunduğu 14. Bölge'ye gelmek için 4 veya 6 numaralı metro hatlarını kullanabilirsiniz.

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Bu hatlara bindikten sonra Denfert-Rochereau durağında inmeniz yeterli olacaktır. Paris'i ikiye ayıran Seine nehrinin güney ya da Parislilerin tabiriyle sağ tarafında yer alıyor.

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Catacomb'a yürüyerek gelmek isteyenler Jardin du Luxembourg'un güney yönüne dönüp Saint-Michel Bulvarı boyunca dümdüz ilerlemeleri yeterli olacaktır.

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Catacombe, aynı zamanda kentin simgelerinden biri olan Montparnasse Kulesi'nin de çok yakın.

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