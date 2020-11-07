• 07 Kasım 2020 - 07:10 • Son Güncelleme:
Herkesin görmeye cesaret edemediği yer: Catacombe
Catacombe, Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde bulunan ve pek çok insanın görmeye cesaret edemeyeceği bir yer. Yüz binlerce kafatasına ev sahipliği yapan Catacombe, aslında eski bir maden. Peki bu kadar çok sayıdaki kafatası neden burada? Cevabı haberin içinde.
• 07 Kasım 2020 - 07:10 • Son Güncelleme:
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Catacomb, eski bir madenin müzeye dönüştürülmesinden ortaya çıkmış. Dolayısıyla oldukça basık ve havasız bir yer. Yeraltında iki kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Bunun için öncesinde daracık merdivenlerle aşağı inmeniz gerekiyor. Yetkililer kapalı alan fobisi olanları müze ziyareti öncesi uyarıyor.
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Basık ve karanlık olmasının yanı sıra iskeletlerden ve nemden yayılan rahatsız edici bir koku da her bünyenin kaldırabileceği türden değil. Müzede vestiyer bulunmadığından ziyarete üstünüzde fazla yük yokken gitmeniz tavsiye ediliyor. Öte yandan eski bir maden sahası olduğundan kullanabileceğiniz bir tuvalet de bulmanız mümkün değil. Bunu da mutlaka hesaba katın.
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