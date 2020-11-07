Herkesin görmeye cesaret edemediği yer: Catacombe

Basık ve karanlık olmasının yanı sıra iskeletlerden ve nemden yayılan rahatsız edici bir koku da her bünyenin kaldırabileceği türden değil. Müzede vestiyer bulunmadığından ziyarete üstünüzde fazla yük yokken gitmeniz tavsiye ediliyor. Öte yandan eski bir maden sahası olduğundan kullanabileceğiniz bir tuvalet de bulmanız mümkün değil. Bunu da mutlaka hesaba katın.