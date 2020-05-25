DHA
• 25 Mayıs 2020 - 16:59 • Son Güncelleme:
Kızını vahşice öldüren 'milli' boksöre lanet yağdırdı!
Muğla'da erkek arkadaşı milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25), memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi.
DHA
• 25 Mayıs 2020 - 16:59 • Son Güncelleme:
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Muğla'da yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, dün sabah tartıştığı aynı evde yaşadığı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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