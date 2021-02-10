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    • 10 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:

    Okul öncesi çocuklar için makas etkinliği

    Okul öncesi dönemde makas etkinliğinin faydalarını biliyor musun? Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Genco Büyükburç makas etkinliğinin faydalarını anlattı ve örnek bir makas etkinliği paylaştı.

    • 10 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:
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    Okul öncesi dönemde çocukların hemen hemen hepsi makas kullanmak için oldukça isteklidir. Makas ile önlerine gelen her şeyi kesmek onlara büyük heyecan verir. Ebeveynlerin bazısı çocuklarına zarar gelmemesi için makas kullanımına anaokuluna başlayana kadar izin vermeyebilir. Ancak son dönemlerde çocukların 4 yaş ile birlikte kullanabilecekleri birçok güvenli makas seçeneği olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazısı sadece kağıt kesiyor, bazısının güvenlik kilidi var. Çocuğunuz bir yetişkin gözetiminde eğlenceli ve eğitici makas etkinliklerini yapmaktan büyük keyif alırken aslında onun birçok becerisini geliştirmeye yardımcı olursunuz. Hadi önce makas kullanımı ile hangi becerileri destekleyeceğimize bakalım sonra etkinlik örneklerimize geçeriz.

    2Okul Öncesi Dönemde Makas Etkinliğinin Faydaları:

    Okul Öncesi Dönemde Makas Etkinliğinin Faydaları:

    -Makas etkinlikleri el-göz koordinasyonunu geliştirir.
    -Makas etkinlikleri ince motor becerisini geliştirir.
    -Makas etkinlikleri bilateral koordinasyon geliştirir. Bilateral beceri çocukların vücutlarının her iki tarafını da -el, kol, bacak, ayak vb.- eş zamanlı olarak kullanarak bir etkinliği tamamlamasına denir)
    -Makas etkinlikleri dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştirir.

    3Hadi şimdi de bu beceriyi nasıl geliştirebiliriz ona bakalım

    Hadi şimdi de bu beceriyi nasıl geliştirebiliriz ona bakalım!

    -İlk başta gazete kağıt vs önüne koyarak gelişi güzel bir şekilde kesmesini sağlayabiliriz.
    -Karışık olmayan çok ayrıntısı olmayan bir çerçeve kesmesini sağlayabiliriz.
    -Düz çizgi zikzak çizgi çalışmalarını kesmelerini sağlayabiliriz.

    Nasıl kalem silgi kullanmak önemli ise makas kullanımı da önemlidir. Bir süredir makas kullanmasına izin verdiğim oğlum artık kağıt kesmekten sıkıldığı için farklı arayışlardaydı. Neyse ki bir şeyleri kesmeden önce sorar “anne bunu keseyim mi?” Bir de saçlarını kestirmek için berbere gitmeye başladıysa bu merak ve istek kaçınılmaz oluyor. İşte Atlas’ın istediği üzerine hazırladığımı etkinlik hadi hemen siz de yapın.

    4Malzemeler

    Malzemeler

    -Karton ya da koli parçası
    -Makas
    -Boya Kalemleri
    -İp (evde yün ipi vardı ben onu kullandım)

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    Kartona bu şekilde basit bir model çizip kestim.

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    Delgeç yardımı ile modelimizin baş çevresine delikler aşalım.(Evde delgecim yoktu ben makasla delikler açtık.)

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    Yün ipimizi istediğimiz uzunlukta ayarlayıp ikiye katlayıp deliklerden geçirip bağlıyoruz.

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    Şimdi ise modelimizi istediğimiz gibi boyayıp son aşamaya getiriyoruz.

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    Ve o minik ellerle buluşmaya hazır bir oyuncak halime geldi. Hadi evi çocuklarımızın tüm becerilerini geliştirebileceği bir yer haline getirelim.

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