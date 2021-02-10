Okul öncesi çocuklar için makas etkinliği

Hadi şimdi de bu beceriyi nasıl geliştirebiliriz ona bakalım! -İlk başta gazete kağıt vs önüne koyarak gelişi güzel bir şekilde kesmesini sağlayabiliriz.

-Karışık olmayan çok ayrıntısı olmayan bir çerçeve kesmesini sağlayabiliriz.

-Düz çizgi zikzak çizgi çalışmalarını kesmelerini sağlayabiliriz.



Nasıl kalem silgi kullanmak önemli ise makas kullanımı da önemlidir. Bir süredir makas kullanmasına izin verdiğim oğlum artık kağıt kesmekten sıkıldığı için farklı arayışlardaydı. Neyse ki bir şeyleri kesmeden önce sorar “anne bunu keseyim mi?” Bir de saçlarını kestirmek için berbere gitmeye başladıysa bu merak ve istek kaçınılmaz oluyor. İşte Atlas’ın istediği üzerine hazırladığımı etkinlik hadi hemen siz de yapın.