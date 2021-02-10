• 10 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:
Okul öncesi çocuklar için makas etkinliği
Okul öncesi dönemde makas etkinliğinin faydalarını biliyor musun? Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Genco Büyükburç makas etkinliğinin faydalarını anlattı ve örnek bir makas etkinliği paylaştı.
• 10 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:
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Okul öncesi dönemde çocukların hemen hemen hepsi makas kullanmak için oldukça isteklidir. Makas ile önlerine gelen her şeyi kesmek onlara büyük heyecan verir. Ebeveynlerin bazısı çocuklarına zarar gelmemesi için makas kullanımına anaokuluna başlayana kadar izin vermeyebilir. Ancak son dönemlerde çocukların 4 yaş ile birlikte kullanabilecekleri birçok güvenli makas seçeneği olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazısı sadece kağıt kesiyor, bazısının güvenlik kilidi var. Çocuğunuz bir yetişkin gözetiminde eğlenceli ve eğitici makas etkinliklerini yapmaktan büyük keyif alırken aslında onun birçok becerisini geliştirmeye yardımcı olursunuz. Hadi önce makas kullanımı ile hangi becerileri destekleyeceğimize bakalım sonra etkinlik örneklerimize geçeriz.
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Okul Öncesi Dönemde Makas Etkinliğinin Faydaları:
-Makas etkinlikleri el-göz koordinasyonunu geliştirir.
-Makas etkinlikleri ince motor becerisini geliştirir.
-Makas etkinlikleri bilateral koordinasyon geliştirir. Bilateral beceri çocukların vücutlarının her iki tarafını da -el, kol, bacak, ayak vb.- eş zamanlı olarak kullanarak bir etkinliği tamamlamasına denir)
-Makas etkinlikleri dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştirir.
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