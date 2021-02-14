• 14 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
Yeni bir haftaya giriyoruz. Koronavirüs vefat sayıları günden güne düşerken yasaklar ve kısıtlamaların ne zaman son bulacağı merak ediliyor. 81 ilde yurttaşlar "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılıcak?" diye soruyor.
• 14 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs kabusu devam ederken tablo günden güne iyiye gidiyor. Köy okullarından 15 Şubat'ta öğrenciler yüz yüze eğitime geçiyor. Normalleşme adım adım gelirken "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılıcak?" soruları sıklıkla yöneltiliyor.
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Hürriyet'in haberine göre; Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:
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