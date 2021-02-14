Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak.