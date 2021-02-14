Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
• 14 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?

Yeni bir haftaya giriyoruz. Koronavirüs vefat sayıları günden güne düşerken yasaklar ve kısıtlamaların ne zaman son bulacağı merak ediliyor. 81 ilde yurttaşlar "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılıcak?" diye soruyor.

• 14 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Koronavirüs kabusu devam ederken tablo günden güne iyiye gidiyor. Köy okullarından 15 Şubat'ta öğrenciler yüz yüze eğitime geçiyor. Normalleşme adım adım gelirken "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kaldırılıcak?" soruları sıklıkla yöneltiliyor.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yasaklar ve kısıtlamaların tam olarak son bulacağı henüz bilinmezken hükümet özellikle kafe ve restoranlar için formül arayışı içerisinde.

3

Hürriyet'in haberine göre; Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:

4KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak.

5

Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

    Son dakika... Yeni liste açıklandı! Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar...

    Son dakika: Yabancılardan flaş dolar hamlesi! İşte yeni tahmin...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet