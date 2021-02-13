Son dakika: 13 Şubat koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni vaka ve can kaybı var?

13 Şubat son açıklanan koronavirüs tablosuna göre 123.305 yeni test yapılırken 7.706 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı son açıklanan tabloya göre 671 olarak duyurulurken can kaybı 93 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı son 24 saat içerisinde 7.215 olarak açıklandı.