• 13 Şubat 2021 - 20:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: 13 Şubat koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni vaka ve can kaybı var?
Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son dönemde mutasyonlu virüsün etkisi ile yeniden yükselişe geçen vaka sayıları dün açıklanan son tabloda 8 binli rakamların altına gerilemesinin ardından bugün açıklanan yeni tabloda da 8 binin altında! Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarına göre hazırlanan günlük tabloda günlük vaka can kaybı sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. İşte 13 Şubat koronavirüs tablosu...
• 13 Şubat 2021 - 20:51 • Son Güncelleme:
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Koronavirü tablosu için geri sayım sürüyor. Hergün Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile duyurulan günlük koronavirüs tablosu için araştırmalar sürüyor. 12 Şubat tarihinde açıklanan son tabloya göre vaka sayıları yeniden 8 binli rakamların altına geriledi. Peki Bugün koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı kaç oldu?
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