milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 22:42 • Son Güncelleme:
Son dakika... Alarma geçti! Bölgede tansiyon tavan yaptı...
Son dönemde ABD ile savaşın kıyısına gelen ve bölgede tansiyonu yükseltmekten çekinmeyen Çin, şimdi de Japonya ile burun buruna geldi. Bir anda tartışmalı sularda beliren Çin gemilerini karşısında gören Japonya alarm durumuna geçti. Çin'in bu hareketi "ateş açma" yasasının hemen ardından gerçekleştirmesi ise bölgede suların bir süre durulmayacağını gösteriyor.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 22:42 • Son Güncelleme:
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ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ
Geçtiğimiz haftalarda Çin, ABD'de Donald Trump'ın koltuğunu kaybedip Joe Biden'ın resmen başkan olmasından günler sonra en büyük uluslararası meydan okumayı gerçekleştirdi.
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Pekin yönetimi bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan semalarında çok sayıda savaş uçağı uçurdu, Güney Asya'da şimşek yüklü bulutlar çarpıştı Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı.
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Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui, 'Biden için güçlü bir mesaj' verildiğini aktarıyor. BBC muhabirine göre, Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderiyor.
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Donanmadan yapılan açıklamada, "USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı. Bu serbest geçiş operasyonu, Çin, Tayvan ve Vietnam tarafından barışçıl geçişlere konulan kanunsuz sınırlamalara karşı koyarak uluslararası hukukta tanımlanan denizlerin serbestçe ve kanunlara uygun şekilde kullanma haklarını ayakta tutuyor. " değerlendirmesinde bulunuldu.
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Bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki kanunsuz haklarını gerekçe göstererek deniz yetki iddiasında bulunmalarının bölgede serbest ticaret ve dolaşımı tehdit ettiğine dikkati çekildiği açıklamada, "ABD, iddia eden her kim olursa olsun, dünyada hakkından fazla deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkıyor." ifadelerine yer verildi.
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