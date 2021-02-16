Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Alarma geçti! Bölgede tansiyon tavan yaptı...
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 22:42 • Son Güncelleme:

Son dakika... Alarma geçti! Bölgede tansiyon tavan yaptı...

Son dönemde ABD ile savaşın kıyısına gelen ve bölgede tansiyonu yükseltmekten çekinmeyen Çin, şimdi de Japonya ile burun buruna geldi. Bir anda tartışmalı sularda beliren Çin gemilerini karşısında gören Japonya alarm durumuna geçti. Çin'in bu hareketi "ateş açma" yasasının hemen ardından gerçekleştirmesi ise bölgede suların bir süre durulmayacağını gösteriyor.

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 22:42 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar nedeniyle iki ülke arasında artan gerilimin ortasında Japonya'nın karasularına iki sahil güvenlik gemisi gönderdi.

2

Doğu Çin Denizi'ndeki, Japonya tarafından kontrol edilen ancak Çin'in hak iddia ettiği ıssız adacıklar, Pekin ile Tokyo arasındaki ilişkileri yıllardır rahatsız eden uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor.

3

Saldırı, Çin'in, ülkenin deniz kuvvetlerinin ulusal egemenliğine tehdit olarak kabul edilen herhangi bir yabancı gemiye karşı silah kullanmasına izin veren ve "ateş açma" yasası olarak da bilinen yeni bir 'Sahil Güvenlik Yasası'nı çıkarmasının ardından geldi.

4

Çin tarafından Diaoyu olarak da adlandırılan Senkaku Adaları, önemli nakliye hatlarına yakın olmaları ve zengin balıkçılık alanları sunmaları nedeniyle büyük ekonomik ve stratejik öneme sahip

5

Hem Çin hem de Japonya, Japon idaresi altındaki adacıklar üzerinde egemenlik iddiasında bulunarak Doğu Çin Denizi'nde geniş çaplı petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme faaliyetlerini engelliyor.

6

Nikkei Asia ve Kyoto News'un Japonya Sahil Güvenlik'ten aktardığına göre, bugün tespit edilen Çin gemileri, Pazartesi karasularına giriş yapan ve burada kalan diğer iki Çin sahil güvenlik teknesine katıldı

7

Japon yetkililer, iki yeni geminin de yaylarını tekneye doğrultarak ve yaklaşmak için harekete geçerek bir Japon balıkçı gemisini taciz ettiğini söyledi.

8

Salı günü erken saatlerde sulara varan Çin gemileri bölgeden sabah 10 civarında ayrıldı, ardından diğer iki tekne de yaklaşık iki saat sonra bölgeyi terk etti.

9

Salı günkü akının, bu yıl Çin gemilerinin Japon sularına yedinci girişi olduğu söyleniyor. Öte yandan, Çin sadece Japonya ile gerginlik yaşamıyor.

10ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ

Geçtiğimiz haftalarda Çin, ABD'de Donald Trump'ın koltuğunu kaybedip Joe Biden'ın resmen başkan olmasından günler sonra en büyük uluslararası meydan okumayı gerçekleştirdi.

11

Pekin yönetimi bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan semalarında çok sayıda savaş uçağı uçurdu, Güney Asya'da şimşek yüklü bulutlar çarpıştı Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı.

12

Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui, 'Biden için güçlü bir mesaj' verildiğini aktarıyor. BBC muhabirine göre, Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderiyor.

13

ABD donanması da tüm dünyayı şoke eden bir hamleyle buna cevap verdi. Son haftalarda iyiden iyiye yükselen tansiyon karşısında ABD geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e adeta 'rest çekti'.

14

ABD Donanmasına bağlı "USS John S. McCain" muhrip gemisi, Çin'in hak iddia ettiği Şişa (Paracel) adalarının kara sularına girdi.

15

Donanmadan yapılan açıklamada, "USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı. Bu serbest geçiş operasyonu, Çin, Tayvan ve Vietnam tarafından barışçıl geçişlere konulan kanunsuz sınırlamalara karşı koyarak uluslararası hukukta tanımlanan denizlerin serbestçe ve kanunlara uygun şekilde kullanma haklarını ayakta tutuyor. " değerlendirmesinde bulunuldu.

16

Bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki kanunsuz haklarını gerekçe göstererek deniz yetki iddiasında bulunmalarının bölgede serbest ticaret ve dolaşımı tehdit ettiğine dikkati çekildiği açıklamada, "ABD, iddia eden her kim olursa olsun, dünyada hakkından fazla deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

17

ABD Donanması daha önce de bu tür adımlar atmıştı ancak Başkan Joe Biden döneminde bu operasyon ilk kez yapıldı.

18

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: İkinci el araç alacaklar dikkat! Satışlar durdu, fiyatlar düştü...

Altın fiyatları 16 Şubat canlı takip ekranı TIKLA: Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, güncel kaç TL?

Türkiye için çok önemli ve tarih verildi! Dünyada böylesi yok

Yurt dışından sipariş yağıyor! 10 ayda yaptılar...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet