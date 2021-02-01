Son Dakika: Lokanta, kafe, yüz yüze eğitim! Kritik kararlar masada...

Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız. Lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var” demişti.