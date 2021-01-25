milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 20:41 • Son Güncelleme:
Son dakika... Hedef göstermişti! Yunan Bakan yine konuştu, Fransa yığınağı artırıyor...
Yunanistan ile Fransa arasında beklenen resmi açıklama yapıldı. Uzun zamandır Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kelimenin tam anlamıyla bocalayan ve askeri harcamalarını 5 kat artıran Yunanistan, Rafale savaş uçakları için Fransa ile anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi hedef göstererek jet alımlarının oylaması sırasında 'her yöne net bir mesaj iletildiği' açıklamasını yapan Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos'un, bu kez de 'caydırıcı gücümüz arttı' demesi dikkat çekti. Fransa'nın Doğu Akdeniz'e yaptığı yığınağa bir de gemi eklendi.
milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 20:41 • Son Güncelleme:
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Anlaşmanın, "ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos, "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.
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2,5 milyar euro tutarındaki anlaşma, Fransa'nın 2020 yazında Yunanistan'ın yanında yer almasıyla ortaya çıktı ve ödemeler önümüzdeki beş yıl içinde tamamlanacak.Fransa, tırmanan gerilimde Yunanistan'a desteğini göstermek için geçtiğimiz yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne iki Rafale jeti göndermişti.
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İLK F-16 TEST EDİLDİ
Yunan ordusu, hafta sonu modernizasyon planı uygulanarak F-16'ların en üst düzeyi olan Viper Block'a ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Floros, "İlk Viper F-16 Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir" dedi.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.
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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.
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