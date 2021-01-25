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milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 20:41 • Son Güncelleme:

Son dakika... Hedef göstermişti! Yunan Bakan yine konuştu, Fransa yığınağı artırıyor...

Yunanistan ile Fransa arasında beklenen resmi açıklama yapıldı. Uzun zamandır Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kelimenin tam anlamıyla bocalayan ve askeri harcamalarını 5 kat artıran Yunanistan, Rafale savaş uçakları için Fransa ile anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi hedef göstererek jet alımlarının oylaması sırasında 'her yöne net bir mesaj iletildiği' açıklamasını yapan Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos'un, bu kez de 'caydırıcı gücümüz arttı' demesi dikkat çekti. Fransa'nın Doğu Akdeniz'e yaptığı yığınağa bir de gemi eklendi.

milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 20:41 • Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün artıyor. Fransa ile Yunanistan arasındaki Rafale savaş uçağı satışı bugün resmiyete döküldü.

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Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

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Yunan medyasına göre, Parley'in gelişi önümüzdeki günlerde göreceğimiz tek Fransız ziyareti olmayacak. 2-4 Şubat arasında Fransız hava kuvvetlerine mensup dört Rafale, Tanagra hava üssüne konuşlandırılacak.

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Anlaşmanın, "ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos, "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.

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Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de Atina'ya sunulacağını aktardı.

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Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti.

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Fransız Rafale, yakında saflarına katılacak uçakları daha iyi tanıyabilmek için Hava Kuvvetlerinin (PA) Mirage-2000-5 ve F-16 avcı uçakları ile tatbikatlar yapacak.

9TÜRKİYEYİ HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda jet alımının parlamentodan geçmesinin ardından 'Her yöne net bir mesaj ilettiğini' belirterek Türkiye'yi hedef göstermişti.

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2,5 milyar euro tutarındaki anlaşma, Fransa'nın 2020 yazında Yunanistan'ın yanında yer almasıyla ortaya çıktı ve ödemeler önümüzdeki beş yıl içinde tamamlanacak.Fransa, tırmanan gerilimde Yunanistan'a desteğini göstermek için geçtiğimiz yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne iki Rafale jeti göndermişti.

11SULAR ISINIYOR

SULAR ISINIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmen onaylanması beklenen İyon Denizi'nde 12 mil kararı için Çarşamba günü parlamentoda kürsüye çıktı.

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Türkiye'nin sert tepkisini çekecek cümleyi kuran Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Dendias, yine aynı konuşmasında Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi Yunanistan'ın kara suları konusunda müzakere kabul etmeyeceğini söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, bugün "Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor" diye konuştu.

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Arka arkaya yapılan açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Girit Adası'ndan ise, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hayli sürpriz fotoğraflara internet sitesinde yer verdi.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda, Girit Adası'nın doğusu ve güneyinde savaş uçakları ve gemilerinin tatbikat yaptığı görüldü.

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PASSEX isimli tatbikatta çekilen fotoğraflar, 19 Ocak 2021 tarihli. Tatbikatta Türk, İspanyol ve Yunan savaş gemileri aynı karede yer aldı.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı, uluslararası tatbikata iki savaş gemisi, bir denizaltı ve hava kuvvetlerine ait savaş uçağıyla katıldığını duyurdu.

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İnternet sitesindeki resmi açıklamada 'müttefiklerle' tatbikatın icra edildiği, PASSEX'in operasyonel hazırlık ve muharebe kabiliyetine yardım edeceği vurgulandı.

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NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, geçen yıl Doğu Akdeniz geriliminin zirveye çıktığı günlerde yine benzer çok uluslu bir tatbikatta bir araya gelmişti.

21İLK F-16 TEST EDİLDİ

İLK F-16 TEST EDİLDİ

Yunan ordusu, hafta sonu modernizasyon planı uygulanarak F-16'ların en üst düzeyi olan Viper Block'a ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Floros, "İlk Viper F-16 Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir" dedi.

22ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

Türkiye'ye karşı Fransa'dan Rafale jetlerini resmen satın alan Yunanistan, geçen hafta da ABD ile birlikte tatbikata girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikata Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı.

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Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

28ABDDEN F-35 İSTEDİLER

ABD'DEN F-35 İSTEDİLER

Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi.

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Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.

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Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi.

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Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak.

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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.

34EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.

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Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi.

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Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması.

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Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

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Geçtiğimiz Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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