• 26 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
Son dakika: Resmen rezalet! Utanmaz çiftin yaptıkları pes dedirtti
Özel jetlerine binerek 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki ücra bir kasabaya gittiler. 55 yaşındaki milyoner ve 32 yaşındaki Rus asıllı karısı kendilerini başka biri tanıttıktan sonra şeytanın aklına gelmeyecek planlarını uyguladı. Son dakika haberine göre, şüpheli hareketleriyle kendilerini ele veren çift, dünyayı şoka uğrattı.
• 26 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Dünya bu rezaleti konuşuyor. Yalnızca 2019 yılında 8 milyon dolar kazanan 55 yaşındaki milyoner CEO ve 32 yaşındaki oyuncu karısının yaptığı utanmazlık pes dedirtti.
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