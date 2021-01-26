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• 26 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:

Son dakika: Resmen rezalet! Utanmaz çiftin yaptıkları pes dedirtti

Özel jetlerine binerek 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki ücra bir kasabaya gittiler. 55 yaşındaki milyoner ve 32 yaşındaki Rus asıllı karısı kendilerini başka biri tanıttıktan sonra şeytanın aklına gelmeyecek planlarını uyguladı. Son dakika haberine göre, şüpheli hareketleriyle kendilerini ele veren çift, dünyayı şoka uğrattı.

• 26 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Dünya bu rezaleti konuşuyor. Yalnızca 2019 yılında 8 milyon dolar kazanan 55 yaşındaki milyoner CEO ve 32 yaşındaki oyuncu karısının yaptığı utanmazlık pes dedirtti.

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Değeri 2 milyar dolar olan bir kumarhaneler zinciri sahibinin, koronavirüs aşısı yaptırabilmek için Kanada'da, 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki ücra bir kasabaya gidip kendisi ve eşini motel çalışanı olarak gösterdiği ortaya çıktı.

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Kanada makamlarını yanıltmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Great Canadian Gaming'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rod Baker istifa etti.

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Rodney Baker ve eşi Ekaterina, Alaska sınırında, Kanada yerlilerinin yaşadığı 93 nüfuslu Beaver Creek kasabasında, geçen hafta bölgede yeni açılan bir motelde işe başladıklarını söyledi.

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Bölgeye özel jetleriyle uçtukları öğrenilen utanmaz çift, koronavirüs aşılarını yaptırdıktan hemen sonra havaalanına gitmek isteyince şüphe uyandırdı.

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Çalıştıklarını iddia ettikleri motel yetkilileriyle iletişime geçildiğinde ise, Baker çiftinin burada çalışmadığı doğrulanmış oldu.

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Beaver Creek'in bağlı olduğu Yukon'da nüfusun az olması nedeniyle aşılama oranının yüksek olduğunu öğrenen Rod Baker ve Ekaterina Baker'ın bu nedenle burayı tercih ettikleri belirtiliyor.

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Yukon Toplum Hizmetleri Bakanı John Streicker, "Bu bencil davranışları çok rahatsız edici. Herhangi bir kişinin insanları aldatmak için böyle bir yola başvurabileceğini düşünemezdik" dedi.

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Bölgenin yerli topluluğunun lideri Angela Demit de Facebook sayfasında "Aşı sırasını aşmak için yaşlılarımızı ve risk grubundaki insanlarımızı tehlikeye atan bu kişilerin davranışı çok kaygı verici" diye yazdı.

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Çifte Vancouver'a dönüşlerinde 14 günlük karantina kurallarını ihlal ettikleri için de para cezası kesildi.

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2017 yılında evlenen çifte, 900'er dolar ceza kesildi. Kumarhaneler zincirinin sahibi olan Baker'ın, yalnızca 2019 yılında 8 milyon dolar kazandığı bildiriliyor.

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