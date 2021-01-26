milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
Son dakika... Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar!
İstanbul'daki görüşmeyi manşetten duyuran Yunan medyası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın masada görünmesinin büyük sürpriz olduğunu yazdı. Fransa ile imzalanan Rafale anlaşmasına da yer veren medya 'Türk planları suda boğuldu' başlıkları atarken, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e geleceğini yazdı.
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi.
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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.
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