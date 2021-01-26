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milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar!

İstanbul'daki görüşmeyi manşetten duyuran Yunan medyası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın masada görünmesinin büyük sürpriz olduğunu yazdı. Fransa ile imzalanan Rafale anlaşmasına da yer veren medya 'Türk planları suda boğuldu' başlıkları atarken, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e geleceğini yazdı.

milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.

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İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen istikşafi görüşmelerin 61. turu hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de ABD'de göreve başlayan Joe Biden yönetiminde yankı buldu.

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Pazartesi günü videokonferans yöntemiyle bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırdı.

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"Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan gelen sinyallerin kalıcı olmasını beklediklerini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise, Washington yönetiminin görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Price, "Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz" tweetini paylaştı.

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Yunan Kathimerini gazetesi, 'Yunanistan Türkiye ile görüşmelerde somut ilerleme istiyor' başlığıyla verdiği haberinde, Atina'nın en çok istediği adımın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin sona ermesi olduğunu belirtti.

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Yunanca versiyonunda ise 'Sonraki randevu Atina'da başlığını kullanan Kathimerini, İstanbul'daki buluşmanın somut ilerlemelerden daha çok politik mesajlar içerdiğini sayfasına taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmeye katılmasını en önemli gelişme olarak tanımlayan Kathimerini, randevunun Swissotel'den Dolmabahçe'ye alınmasına da vurgu yaptı.

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Kathimerini bir başka haberinde Türkiye'de 1970'lerde kullanılan bir haritaya yer verdi, söz konusu haritanın Ankara'nın gündeme getirdiği 'gri bölgeler' teorisini çürüttüğünü ileri sürdü.

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Gözlerin Atina'da gerçekleşecek 62. tura çevrildiğini aktaran To Vima gazetesi ise, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmeye katılmasının AB-Türkiye hattında buzları erittiğini savundu.

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Tarafların 1776 gün sonra ilk kez İstanbul'da buluştuğunu dile getiren To Vima, sözcü Kalın'ın müzakere masasında görünmesinin günün sürprizi olduğunu yazdı.

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İbrahim Kalın'ın görüşmede yer almasının atmosferi olumlu anlamda değiştirdiğini vurgulayan gazeteye göre, Şubat ayındaki randevunun ilan edilmesi geminin karaya oturmadığını gösteriyor.

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İstanbul'daki görüşmeyi manşetten veren Ta Nea gazetesi ise, masada oturanlara bakılarak Türkiye'nin köşeye sıkıştığını savunan provokatif bir başlık kullandı.

14RAFALE İMZALARI ATILDI

RAFALE İMZALARI ATILDI

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de 2020 yazında zirveye çıkan gerilimin ardından büyük bir silahlanma yarışına girişen Yunanistan müttefiki Fransa'dan Rafale jetlerini resmen satın aldı.

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Altısı yeni 18 Rafale savaş uçağının satışı için Atina'ya gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Twitter mesajında Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımladı, silahlanma programının büyük bir hızla tamamlandığını yazdı.

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Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, silahlı kuvvetlerde yeni bir dönemin başladığını belirterek Twitter'dan "Rafale jetleri gökyüzüne hükmedecek" mesajını paylaştı.

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Fransız Bakan Parly ise, kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını söyledi. Yunan medyasına göre, Paris yönetiminden Belh@rra fırkateynleri de alınacak.

19FRANSA UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERİYOR

FRANSA UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERİYOR

Anlaşmayı sevinç çığlıkları atarak ve 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.

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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.

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Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.

22ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

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Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı.

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Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

30ABDDEN F-35 İSTEDİLER

ABD'DEN F-35 İSTEDİLER

Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi.

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Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak.

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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi.

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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.

34EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.

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Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi.

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Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması.

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Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

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Geçtiğimiz Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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