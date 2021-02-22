milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Sınıra 15 km menzilli radar...
Yunan hükümetinin, sınırın Türkiye tarafını izlemek amacıyla Meriç hududuna erimi 15 kilometreye kadar uzanan radar ve kamera sistemleri monte edeceği ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye korkusuyla ABD ordusu ile neredeyse haftada bir tatbikat yapan Yunanistan'a Pentagon'un yaptığı teklif de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz'de jeopolitik fay hatlarının kırılmasıyla çaresiz kalan Yunanistan'dan yeni hamle. Atina, Türkiye’yi gerçek zamanlı izleyebilmek için Meriç hududuna 3.5-15 kilometre menzilli 11 adet modern kamera ve radar yerleştirecek. Muhtemel bir sığınmacı akınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, 2019 sonlarında Yunan firmalarına sipariş edilen kamera ve radarlar, sözleşme gereği mayıs sonuna kadar Meriç hududuna yerleştirilmiş olacak.
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2.3 KİLOMETRE DUVAR
Bazılarının Türkiye’yi 15 kilometre derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebileceği belirtilen 11 radar ve kameraların yerleştirileceği metal direklerin dikilmesi için gerekli beton dökme çalışmaları tamamlandı. Yine Meriç hududunda toplam 26.5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde çelik parmaklıklı duvarın inşası da sürüyor.
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Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre, maliyeti 63 milyon euro olarak hesaplanan duvarın, 2.3 kilometrelik bölümünün inşası tamamlandı. 12 kilometrelik bölümde ise beton dökme çalışmalarının son aşamasına gelindi. Bu arada, Pazarkule’nin karşısında bulunan Kastanies yakınındaki Karaağaç mevkiinde 2012 yılında inşa edilen 12.5 kilometre uzunluğundaki tel örgünün yüksekliği de 4 metreden 5 metreye çıkarıldı.
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SAĞIRLIĞA YOL AÇAN CİHAZ
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ayrıca, gerekli görüldüğünde düzensiz göçmenlere karşı kullanmak üzere, 2 adet seyyar LRAD’yi (Uzun Erimli Akustik) hudut yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde hazır bulunduruyor. LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor.
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DÖRT KARAKOL
Meriç bölgesindeki 4 karakola (Sofulu, Farecik, Demoteka ve Tihero) radar ve kameralardan alınacak bilgi ve görüntülerin aktarılacağı cihazlar gönderildi. Karakollara gönderilen cihazların benzerlerinin, Dedeağaç havaalanına yerleştirilmesi de planlanıyor. Maliyeti 15 milyon euro’yu bulan kamera ve radarların finansmanı, Avrupa Birliği tarafından karşılandı.
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Kathimerine gazetesine göre, söz konusu radar ve kameralar yerleştirildiğinde Meriç’te Türk topraklarından 3.5-15 kilometre derinliğe kadar, herhangi bir hareketlilik anında tespit edilebilecek. Meriç hududunun Yunan tarafında halen Kastanyes ve Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkilerinde, kısa menzilli ve eski model 25 adet kamera bulunuyor.
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ABD VE SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ
Öte yandan bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefikleri ABD ve Suudi Arabistan'la yeni adımlar atıyor.
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Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat'taki Philia Forum'da (Dostluk Forumu) Atina'ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias'la füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad yönetiminin füzelerin kaç paraya satılacağını açıklaması beklenmiyor.
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ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi.
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Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
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İSRAİL'DEN IRON DOME İSTEDİLER
Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Gelecek üç ayda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçları Yunanistan'a nakledilecek ve İskiri'deki üsse yerleştirilecek. Halihazırda Yunan hava kuvvetleri personeli İsrail'de HERON eğitimi alıyor.
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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.
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Yunan medyası, Kiryakos Miçotakis ve Binyamin Netanyahu'nun 8 Şubat'ta gerçekleşen randevusunda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike / NLOS güdümlü tanksavar füze sisteminin görüşüldüğünü yazdı. Yunanistan'ın İsrail'in ürettiği hava savunma sistemi Iron Dome'a (Demir Kubbe) ilgi gösterdiğini belirten Yunan medyası, bir adım daha ileri giderek sistemin Türkiye'nin SİHA'larına karşı başarılı olup olamayacağını haberleştirdi.
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New Post yayın organı, Demir Kubbe'nin şimdiye kadar çoklu füze saldırıları ve SİHA'lara karşı test edildiğini, dokuz yıldır kullanılan sistemin yüzde 90 başarıya ulaştığını yazdı. New Post'a göre, Singapur'un da halihazırda kullandığı hava savunma sistemini isteyen ülkeler arasında ABD'de de var. Demir Kubbe'nin peş peşe 20 füze fırlatabildiğini aktaran Yunan yayın organı, füzelerin menzilinin ise 150 kilometrekareyi bulduğunu belirtti.
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RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.
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Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. İkinci gün ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.
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Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti. Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.
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Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
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Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.
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Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı. Anlaşmayı 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
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ABD ÖZEL KUVVETLERİ İLE TATBİKAT
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
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