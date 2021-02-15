• 15 Şubat 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
Son dakika: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, protestolar devam ediyor
Son dakika haberine göre zırhlı araçların sokağa çıktığı ülkede sular durulmuyor. İnternet kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve ordu gece saatlerinde evlere baskın yapıyor. Askerler ise durumu protesto etmek isteyenlere plastik mermiyle müdahale ediyor.
• 15 Şubat 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Ülkedeki internet, Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi. Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.
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Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20:00 ve 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.
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BM'den "halkına savaş açma" suçlaması
Kuzeydeki Kachin kentide protestoya müdahale eden askerler, bir gösteriye müdahale ederken silah kullandı. Myitkyina kentindeki gösteri sırasında da silah sesi duyuldu. Askerin gerçek mi yoksa plastik mermi mi kullandığı bilinmiyor. 5 gazetecinin bu kentte gözaltına alındığı bildiriyor.
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Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti. Suu Çii'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.
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