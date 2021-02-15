Son dakika: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, protestolar devam ediyor

ABD büyükelçiliğinde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Myanmar ordusu, Cumartesi günü yapılan açıklamayla, önde gelen sekiz muhalif isim hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerin halk tarafından saklanmaması gerektiğini duyurdu.