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• 15 Şubat 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:

Son dakika: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, protestolar devam ediyor

Son dakika haberine göre zırhlı araçların sokağa çıktığı ülkede sular durulmuyor. İnternet kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve ordu gece saatlerinde evlere baskın yapıyor. Askerler ise durumu protesto etmek isteyenlere plastik mermiyle müdahale ediyor.

• 15 Şubat 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Myanmar'da sular durulmuyor. Ülkede 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçebileceği düşünülüyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da, darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı.

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Ülkedeki internet, Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi. Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.

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Myanmar'a hizmet veren sağlayıcılar, yerel saatle 01:00 ve 09:00 arasında internetin kesilmesi talimatı aldıklarını duyurdu. BBC'ye konuşan Nay Pyi Taw'da görevli bir doktor, ordunun evlere gece baskınları yaptığını söyledi.

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Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20:00 ve 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.

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ABD büyükelçiliğinde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Myanmar ordusu, Cumartesi günü yapılan açıklamayla, önde gelen sekiz muhalif isim hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerin halk tarafından saklanmaması gerektiğini duyurdu.

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Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar görüldü. Yangon'da askerler, protesto yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

7BMden halkına savaş açma suçlaması

BM'den "halkına savaş açma" suçlaması

Kuzeydeki Kachin kentide protestoya müdahale eden askerler, bir gösteriye müdahale ederken silah kullandı. Myitkyina kentindeki gösteri sırasında da silah sesi duyuldu. Askerin gerçek mi yoksa plastik mermi mi kullandığı bilinmiyor. 5 gazetecinin bu kentte gözaltına alındığı bildiriyor.

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Ülke üzerine çalışan Birleşmiş Milletler yetkilisi Tom Andrews, orduyu "halkına savaş açmakla" suçladı. Özel raportör Andrews, generallerin "umutsuzluk işaretleri" gösterdiğini ve yaşananlardan sorumlu tutulabileceklerini kaydetti.

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Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden orduya, şiddete başvurmama çağrısı yapılıyor. Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD tarafından imzalanan bir açıklamada, "Meşru hükümetlerinin devrilmesine karşı protesto eden göstericilere karşı, güvenlik güçlerine şiddete başvurmama çağrısı yapıyor" denildi.

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Myanmar'daki darbenin lideri Min Aung Hlaing, Kasım 2020'deki seçimlerin yasaya uygun bir şekilde yapılmadığını öne sürüyor. Seçimde askerlerin desteklediği muhalefet partisi yenilgi yaşamış, şu anda gözaltında tutulan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin partisi ilk sırada gelmişti.

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Öte yandan Myanmar'da askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 17 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

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Basına bir açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.

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Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti. Suu Çii, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

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Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti. Suu Çii'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.

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Darbeden birkaç gün sonra başlayan gösteriler dokuzuncu gününü geride bıraktı. Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

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13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

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