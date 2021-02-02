Türklerin kültür ve bilim kenti Semerkant

Milattan önce sekizinci yüzyılda kurulan Semerkant, zaman içinde bölgenin en önemli kenti haline gelmeye başladı. Orta Asya'daki en eski kentlerden biri olan Semerkant, İpek Yolu üzerinde Çin-Akdeniz hattında yer alır. Dolayısıyla da tarih boyunca hem ticaret hem de kültür alışverişi konusunda olukça zengin bir kimliğe sahip oldu.