• 02 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
Türklerin kültür ve bilim kenti Semerkant
Semerkant, yüzyıllar boyunca Orta Asya'nın kültür ve bilim kenti oldu. Günümüzde Özbekistan sınırları içinde yer alan kent, Timur'un görkemli imparatorluğu'nun da başkentiydi. Bu dönemde inşa edilen yapılarla dikkat çeken Semerkant, günümüzde Özbekistan'ın en çok turist çeken bölgesi konumundadır.
• 02 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
1
Semerkant, Özbekistan'ın doğusunda yer alan tarihi bir kenttir. Adı Soğdca taş kale- taş şehir anlamına gelen Semerkant, Orta Asya ve Türk tarihin en önemli kentlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Kentin sokaklarında bir gezintiye çıktığınızda karşınıza çıkan yapılarda bunu rahatlıkla anlamak mümkün.
2
Milattan önce sekizinci yüzyılda kurulan Semerkant, zaman içinde bölgenin en önemli kenti haline gelmeye başladı. Orta Asya'daki en eski kentlerden biri olan Semerkant, İpek Yolu üzerinde Çin-Akdeniz hattında yer alır. Dolayısıyla da tarih boyunca hem ticaret hem de kültür alışverişi konusunda olukça zengin bir kimliğe sahip oldu.
3
5
7
9
11