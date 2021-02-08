• 08 Şubat 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:
YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak, başvuru ücreti ne kadar 2021? YKS başvuru ekranı için TIKLA...
YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS başvuruları ise 4 Şubat 2021 tarihinde başladı. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar YKS başvuru yapma ekranı ve YKS ücretinin yatırılacağı banakları araştırmaya başladılar. YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde son bulacak. İşte YKS başvuru yapma ekranı...Peki YKS ödemeleri hangi banaklara yapılıyor?
• 08 Şubat 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:
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YKS ödemelerinin yapılacağı bankalar ve başvuru ekranı adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 3 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 2 Mart tarihine kadar devam edecek. YKS başvuru ücreti ve yatırılacağı bankalar belli oldu. Peki YKS ödemleri hangi bankalara yapılıyor 2021, ne kadar? İşte YKS başvuru yapma ekranı...
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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?
YKS başvurusu 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirilecek.
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