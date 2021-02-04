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• 04 Şubat 2021 - 12:22 • Son Güncelleme:

YKS ücreti nasıl ve hangi bankalara yatırılır 2021? YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS ücretleri ve yatırılacak bankalar başvuru yapacak adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2021 başvuruları bugün başladı. ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda YKS ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı bankalar ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki 2021 YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak, ne kadar?

• 04 Şubat 2021 - 12:22 • Son Güncelleme:
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YKS sınav ücreti ne kadar 2021? sorusunun yanıtı başvuru yapacak adayların gündeminde yer alıyor. YKS başvuruları 4 Şubat -2 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. YKS sınav ücretinin yatırılacağı bankalar merak ediliyor. Peki YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte YKS sınav ücreti ile ilgili ayrıntılar...

2YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2021

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2021?

YKS kılavuzunda başvuru ücretleri yer aldı. TYT-AYT-YDT sınavlarının her biri içi 90,00 TL olarak yer alıyor.

3YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK

YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lereyönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
 

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