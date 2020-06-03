10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanlar için temel ihtiyaç desteği kredi uygulaması sunuldu. 10 bin TL'ye kadar olan kredi üç kamu bankası olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halbank tarafından veriliyor. 36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği kredisinin 6 ay ödemesiz dönemi bulunuyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu. İşte temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı...

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.