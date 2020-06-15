15 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Dünya genelinde yaklaşık 8 milyon kişiye bulaşan ve 500 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ülkemizde geçtiğimiz hafta 2,5 milyon test barajının geçilmesinin ardından toplam vaka sayısı 178.239 ulaşırken günün can kaybı ise 15 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama sonrası Türkiye'de son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(14 HAZİRAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.176



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.562



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 15



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.330

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.632.171



TOPLAM VAKA SAYISI: 178.239



TOPLAM CAN KAYBI: 4.807



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 151.417







