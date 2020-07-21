2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Corona virüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Kurban Bayramı'na yaklaşırken bayramda yasak olup olmayacağı ise araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü