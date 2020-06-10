2020 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıkla! İşte TUS ek yerleştirme sonuçları...

ÖSYM bir son dakika duyurusu gerçekleştirdi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 2020-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi yer aldı. Tercih gerçekleştirenler sonuçlara nasıl erişim sağlayacaklarını araştırıyorlar. Peki 2020 TUS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM şu açıklamayı yaptı;

"2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!