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10.06.2020 - 16:22 |

2020 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıkla! İşte TUS ek yerleştirme sonuçları...

22 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında TUS tercihleri alınmıştı. Tercih yapanların heyecanla beklediği 2020-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM ek yerleştirmelerin açıklandığı duyurdu. İşte 2020 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

2020 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıkla! İşte TUS ek yerleştirme sonuçları...

ÖSYM bir son dakika duyurusu gerçekleştirdi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 2020-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi yer aldı. Tercih gerçekleştirenler sonuçlara nasıl erişim sağlayacaklarını araştırıyorlar. Peki 2020 TUS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM şu açıklamayı yaptı;

"2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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