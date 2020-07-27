2020 YKS sonuçları sorgulama sayfası (TYT, AYT, YDT) - YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak?

YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre YKS sonuçları bugün erişime açıldı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçlarının bugün açıklanması öğrencilere sürpriz oldu. Peki, TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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