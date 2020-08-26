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26.08.2020 - 20:06 |

2020 YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar - YKS tercih sonuç sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS olarak bilinen ve 81 ilde onlarca öğrencinin büyük bir emek verdiği 2020 YKS tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanları, boş kontenjanlar ve tercih kılavuızuna çevrildi. İşte ayrıntılar...

2020 YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar - YKS tercih sonuç sorgulama ekranı

YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve sayısal verileri gündemde merak ediliyor. YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı. İşte 2020 YKS sayısal verileri, tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili detaylar...

SAYISAL VERİLER PAYLAŞILDI!

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı.

Toplam yerleşen öğrenci sayısı: 781.165

Lisansa yerleşen öğrenci sayısı: 431.380

Önlisans yerleşen öğrenci sayısı: 349.785

2020 YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar - YKS tercih sonuç sorgulama ekranı

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların sonrasında açılacak olan boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak. 

BOŞ KONTENJANLAR NELER?

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

2020 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz 2020 YKS taban puanları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu
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