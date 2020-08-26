2020 YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar - YKS tercih sonuç sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS olarak bilinen ve 81 ilde onlarca öğrencinin büyük bir emek verdiği 2020 YKS tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanları, boş kontenjanlar ve tercih kılavuızuna çevrildi. İşte ayrıntılar...
YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve sayısal verileri gündemde merak ediliyor. YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı. İşte 2020 YKS sayısal verileri, tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili detaylar...
SAYISAL VERİLER PAYLAŞILDI!
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı.
Toplam yerleşen öğrenci sayısı: 781.165
Lisansa yerleşen öğrenci sayısı: 431.380
Önlisans yerleşen öğrenci sayısı: 349.785
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların sonrasında açılacak olan boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak.
BOŞ KONTENJANLAR NELER?
Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749
Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578
2020 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz 2020 YKS taban puanları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.