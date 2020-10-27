2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL/2 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 21 Ekim tarihinde alınmaya başlanan YÖKDİL/2 başvuruları 2 Kasım tarihine kadar alınmaya devam edecek. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar bu süre zarfında başvurularını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra gerçekleştirebilecek. YÖKDİL başvuruları tammalandıktan sonra ücret ödeme için son ödeme tarihi 3 Kasım olarak belirlendi

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 YÖKDİL başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylardan sınav başvuru ücreti olarak 130 TL ücret alınacak. Ücret ödeme için belirlenen son gün 3 Kasım olarak duyuruldu. Başvurular ise 2 Kasım'da sona erecek

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YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 2020-YÖKDİL/1 Sınavı 17 Ocak 2020 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 Sınavı 3 Kasım 2020 tarihinde mesai saati bitiminde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de

düzenlenmeyecektir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.