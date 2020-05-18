23-24-25-26 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı var mı, açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı 81 ilde geçerli mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar şimdiden 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları...



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde koronavirüsü önlemleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı internette yanı arayan konular arasında. Bayramın ilk iki günü haftasonuna denk geldiği için bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı ve olursa da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacağı merak konusu. İşte, o detaylar



AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi;



Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı sorusu üzerine Koca, bunun bir hükümet kararı olduğunu, gelecek günlerde salgının seyrinin bunda etkili olacağını söyledi. Koca, "Önümüzdeki günler salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. O durumda hükümet de Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftaki seyri de görülerek, ona göre gerekirse gündeme almış olacağız." diye konuştu.



SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER



İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.



HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?



Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, TekirdağAnkara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.