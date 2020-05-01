9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında oruç ibadetinin bitmesiyle Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağı iddiası gündemde bulunuyor. Peki bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dün köşesinde "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta" adlı bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.