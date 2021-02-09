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09.02.2021 - 09:55 |

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav tarihini duyurdu...

ALES ne zaman yapılacak? 2020 yılında yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelenen sınavlar arasında yer alan ALES için yeni tarih belli olmuştu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/2 için geri sayım başladı. Peki, 2021 yılı ALES ne zaman yapılacak? İşte ertelenen ALES tarihi ve yeni ALES tarihleri.

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav tarihini duyurdu...

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? 2020 yılında yapılması gereken ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES/2'nin tarihi belli oldu. İşte 2021 yılında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için belirlenen tarihler...

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yılında covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 ALES tarihi de belli oldu. 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

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