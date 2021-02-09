Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav tarihini duyurdu...

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? 2020 yılında yapılması gereken ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES/2'nin tarihi belli oldu. İşte 2021 yılında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için belirlenen tarihler...

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yılında covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 ALES tarihi de belli oldu. 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.