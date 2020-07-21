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21.07.2020 - 11:10 |

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlıyor. Okulların açıklanmasına yaklaşık 1 ay kalırken ana sınıfı, ilkokul, ortaokul kayıt tarihleri yavaş yavaş araştırılmaya başlandı. Peki MEB konuya ilişkin bir tarih verdi mi?

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle bu yıl öğrenciler eğitimlerini evde tamamladı. Yeni eğitim yılı için ise meraklı bir bekleyiş söz konusu... Öğrencilerin okula gidip gitmeyecekleri kafalarda soru işareti bırakırken Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? soruları sık sık yöneltiliyor.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda MEB'den net bir açıklama henüz yok. Okul kayıtlarının Ağustos ayının 2. haftası başlaması bekleniyor.

2020-2021 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız

2020-2021 Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Hesaplama Tıklayınız

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