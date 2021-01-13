Ankara hava durumu | Ankara'da kar yağışı devam edecek mi?

Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? Sağanak yağış etkisi altındaki Ankara'da kar yağışı başladı. Yer yer sulu kar yağışının görüldüğü Ankara'da bazı bölgelerde yağış kar şeklinde. Peki, kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan Ankara hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri.

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Bölge genelinin çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların;öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara’da sabah saatlerinden itibaren önce kuvvetli sağanak yağmurla başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.