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09.02.2020 - 10:15 |

Ankara'da yarın (9 Şubat) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Ankara'da kar yapışı devam ediyor. Kar yağışının akşam saatlerinde de etkisini artırıarak devam etmesi bekleniyor. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler de "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" diye soruyor.

Ankara'da yarın (9 Şubat) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

 

Yurdun kuzey kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor Bugün Trabzon'da okullar tatil edilirken Ankara'daki kar yağışı sonrası yarınki durum merak ediliyor ve öğrenciler ve veliler sık sık "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" diye soruyor.

ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara ile ilgili bugün tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

9 ŞUBAT HAVA DURUMU

Akyurt kar yağışlı -8 derece, , Altındağ kar yağışlı -2 derece, Ayaş kar yağışlı -5 derece, Balâ kar yağışlı -7 derece, Beypazarı kar yağışlı -3 derece, Çamlıdere kar yağışlı -8 derece, Çankaya kar yağışlı -2 derece, Çubuk kar yağışlı -8 derece, Elmadağ kar yağışlı -8 derece, Etimesgut kar yağışlı -2 derece, Evren kar yağışlı -6 derece, Gölbaşı kar yağışlı -6 derece, Güdül kar yağışlı -4 derece, Haymana kar yağışlı -8 derece, Kahramankazan kar yağışlı -6 derece, Kalecik kar yağışlı -6 derece, Keçiören kar yağışlı -2 derece, Kızılcahamam kar yağışlı -6 derece, Mamak kar yağışlı -2 derece, Nallıhan bulutlu -2 derece, Polatlı bulutlu -5 derece, Pursaklar bulutlu -5 derece, Sincan kar yağışlı -2 derece, Şereflikoçhisar bulutlu -6 derece ve Yenimahalle kar yağışlı -2 derece...

 

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