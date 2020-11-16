Ara tatil ne zaman başladı ve ne zaman bitiyor 2020? Üniversitelerde ara tatil var mı?

Ara tatil ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ara tatil, ilk defa geçtiğimiz sene uygulamaya başlanmıştı. Bu senenin ilk ara tatiline öğrenciler girdiler. Peki ara tatil üniversitelerde var mı, ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım yani bugün başladı. Ara tatil 20 Kasım'da sona erecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil dönüşü yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alıyor. Ondan dolayı üniversitelerde ara tatil olmayacak.