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24.04.2020 - 18:33 |

Arda İsminin Anlamı Nedir? Arda Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arda ismi son dönemlerin en sevilen ve popüler adları arasında yer almaktadır. Pek çok ebeveyn minik yavruları için bu ismi verebilmek adına anlamını internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Peki, Arda isminin anlamı nedir? Arda ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Arda İsminin Anlamı Nedir? Arda Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arda, Türkçe kökenli bir isimdir. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle birçok değişik anlamı ile beraber en tercih edilen adlar arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ‘Hükümdar veya kumandan asası’ şekilde geçiyor.

Arda Ne Demek?
Arda isim anlamı olarak birçok değişik tabir üzerinden ifade edilebilmektedir.
- Hükümdar ya da Kumandan asası,
- İşaret olarak yere dikilmiş olan çabuk,
- Sonra gelen,
- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk ismi,
Türkçe kökenli olarak çok eski dönemlere kadar uzanan Arda adını minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.

Arda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?
Arda birçok değişik anlamı ile beraber en sevilen isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirilebiliyor. Özellikle hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilen Türkçe kökenli en güzel adlardan biridir. En çok merak edilen konular arasında Arda isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur'an'da yer almamaktadır. Özel anlamı ve etkileyici tarihi ile beraber Arda ismini hem kız hem de erkek çocuklarınız için kullanabilirsiniz.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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