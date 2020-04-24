Arda İsminin Anlamı Nedir? Arda Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arda, Türkçe kökenli bir isimdir. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle birçok değişik anlamı ile beraber en tercih edilen adlar arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ‘Hükümdar veya kumandan asası’ şekilde geçiyor.

Arda Ne Demek?

Arda isim anlamı olarak birçok değişik tabir üzerinden ifade edilebilmektedir.

- Hükümdar ya da Kumandan asası,

- İşaret olarak yere dikilmiş olan çabuk,

- Sonra gelen,

- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk ismi,

Türkçe kökenli olarak çok eski dönemlere kadar uzanan Arda adını minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.

Arda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arda birçok değişik anlamı ile beraber en sevilen isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirilebiliyor. Özellikle hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilen Türkçe kökenli en güzel adlardan biridir. En çok merak edilen konular arasında Arda isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur'an'da yer almamaktadır. Özel anlamı ve etkileyici tarihi ile beraber Arda ismini hem kız hem de erkek çocuklarınız için kullanabilirsiniz.