Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

2019 Aralık ayında yapılan toplantılar sonrasında belirlenen Asgari ücret 2020 tutarı milyonlarca vatandaşı meraklandırdı. Asgari ücret 2020 ne kadar? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. 2020 Şubat ayının ilk günlerinde araştırılmaya başlayan ve arama hızı günden güne artan asgari ücret 2020 kaç para sorusunun cevabı haberimizin içeriğinde. Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır. Peki Asgari ücret 2020 ne kadar? İşte Asgari ücret 2020 brüt, asgari ücret 2020 net miktarı...

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET 2020 BRÜT NE KADAR?

2 bin 943 TL

ASGARİ ÜCRET 2020 NET NE KADAR?

2 bin 324 TL

Enflasyon oranını aştı, jest oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce, asgari ücrette jest yapabileceklerini söylemişti. Dünkü toplantıyı ve alınan kararı yorumlayan Milliyet yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, yüzde 15’lik artışın, yüzde 12’lik enflasyon oranının üzerinde olduğunu söyledi. Kılıç, “Çalışanlar için bu rakam yeterli bulunmayabilir. Ancak özellikle enflasyon dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın jestine karşılık geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İşverene verilen asgari ücret desteğinin devam edeceğini, bunun da bir başarı olduğunu vurgulayan Kılıç şunları söyledi:

“2019’da asgari ücretli 500’ün altında çalışanı olan işyerlerinde kişi başına 150 lira destek verildi. 500’ün üzerinde çalışanı olanlara ise asgari ücretli kişibaşına 100 lira destek uygulanıyordu. Bu ayrım 2020 yılında ortadan kalkıyor. Böylece 2020’de bütün asgari ücretliler için kişibaşına 75 lira olarak uygulanacak.”

Bütçenin üzerinde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şu açıklamayı yaptı:

“Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için alım gücünü artırmak için istikrarlı işletmeler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçenin üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm komisyona emekleri için teşekkür ediyorum.”