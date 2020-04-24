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24.04.2020 - 11:00 |

Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam ve tükürük yutmak

11 Ayın Sultanı'ı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bu en hayırlı ayı iple çekerken bazı sorulara da şimdiden cevap arıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı?

Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam ve tükürük yutmak

 

Şaban ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İslam aleminin en değer verdiği ay yaklaşıyor. Sahurlar yapılacak, iftarlar açılacak. En önemli konuların başında ise oruç bozan şeyler geliyor. Peki, Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı?

BALGAM YUTMAK, TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır. Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı savunulmaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır. Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir. Fakat balgam gayri ihtiyari olarak yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.

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