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06.03.2020 - 11:55 | | DHA

Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören 107 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören, Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi-i Cihan, Oruç Reis, Ağdacı kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı. Üniversiteliler, sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlar ile Bartın Devlet Hastanesi'nin aciline kaldırıldı. 107 öğrencinin, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandığı, şikayetlerinin de arttığı öğrenildi. Hastanede ilk tedavileri yapılan öğrenciler tedaviye alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hastaneye gelerek, inceleme yaptı.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, öğrencilerin çoğunun değişik yurtlarda kaldığını, bulantı ve kusma şikayetleri yüzünden hastaneye kaldırıldıklarını belirterek, yurtlara getirilen yemeklerden numune alındığını, süreci takip ettiklerini kaydetti.

Kocasını gaspçılardan böyle kurtardıFATİH'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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