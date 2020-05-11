Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs nedeniyle geçtiğimiz hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştirildi. 23 Nisan tarihinde ise sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmıştı. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken ise bayramda bir sokağa çıkma yasağının devreye alınıp alınmayacağı gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor.Peki 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.

Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı