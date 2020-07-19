Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı 31 Temmuz'da kutlanacak. Bayrama 2 haftadan az bir süre kala gözler hükümetin vereceği kararda... Bayram için plan yapmak isteyen vatandaşlar yoğun bir şekilde 'Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte son gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.