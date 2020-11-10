Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı mevkisindeki viyadüklerde, 14 Ekim'de derz yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü, trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, D-100 yolundan sağlandı. Çalışmalar kapsamında geçen sürede otoyolun İstanbul yönünden çift yönlü ve D-100 yolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün saat 15.30 sıralarında polis ve Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında TEM yolunun 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun toplam 32 gün süreyle kapalı kalması planlanırken, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği ve planlanandan 4 gün önce trafiğe açıldığı belirtildi.





