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10.11.2020 - 16:44 | | DHA

Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan viyadüklerde 28 gündür sürdürülen derz yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Bolu Dağı Tüneli, yeniden trafiğe açıldı.

Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı mevkisindeki viyadüklerde, 14 Ekim'de derz yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü, trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, D-100 yolundan sağlandı. Çalışmalar kapsamında geçen sürede otoyolun İstanbul yönünden çift yönlü ve D-100 yolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün saat 15.30 sıralarında polis ve Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında TEM yolunun 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun toplam 32 gün süreyle kapalı kalması planlanırken, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği ve planlanandan 4 gün önce trafiğe açıldığı belirtildi.


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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