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09.06.2020 - 15:17 |

Cemal can Canseven kimdir? Ne iş yapıyor, nereli?

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Cemal Can Canseven bu hafta eleme adaylarından biri... Başarılı yarışmacı bugünkü iletişim oyununda da Yasin Obuz'la tartışmaya girerken bir kez daha hakkındaki bilgiler araştırılacak. İşte Cemal Can'ın hayatı...

Cemal can Canseven kimdir? Ne iş yapıyor, nereli?

Survivor 2020'ye dama vuran yarışmacılardan biri de Cemal Can Canseven... Dnala Bilic'in yakın arkadaşı olan başarılı yarışmacı bugün yine gözleri üstüne çekecek. Yarışmacı Nisa'yı korumak adına Yasin Obuz'la tartışıyor. Bu hararetli tartışma öncesi bir kez daha Cemal Can hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN BİYOGRAFİSİ

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Beşiktaş'ta hemşireye bıçaklı saldırıİstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Nazır I. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Nazır I.’nın hemşire Ceylan G.’yi olaydan iki gün önce de darbettiği ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.
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