24.12.2020 - 14:41 | | DHA
Çocuk parkında erkek cesedi bulundu!
Antalya’da, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Can Vurgun'un (41), çocuk parkında cesedi bulundu. Vurgun'un cansız bedeninin yanında, enjektör olduğu görüldü.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Yanında enjektör bulunan cesedin, uyuşturucudan çok sayıda kaydı olan Can Vurgun'a ait olduğu belirlendi. Kolunda iğne izleri bulunan Vurgun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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