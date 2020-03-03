Coronavirüs'te son durum nedir, kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? Koronavirüs (Covid-19) belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü?

Geçen yıl Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüs (kovid-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçti. Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı gittikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün "Ülkeler koronavirüs için hazırlanmalılar, gerçekten kapıyı çalıyor..." açıklaması paniği zirveye çıkardı. ABD, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurmuştu ki, bir ABD askerinde virüs tespit edildi. Koronavirüs için en korkutucu açıklama ABD'den geldi. İşte koronavirüs için gelen en son bilgiler...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 717’ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64’e ulaştı.

Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 85’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Kovid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.

CEZAYİR'DE KORONAVİRÜS

Cezayir'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.

İSVİÇRE'DE KORONAVİRÜS

İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.