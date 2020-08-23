MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman?
ABONE OL
23.08.2020 - 13:58 |

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman?

Çukur 4. sezon fragmanını yayınladı. SHOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur izleyicisi fragman için arayışa geçerken, diğer yandan Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna cevap arıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz sezon Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı. 4. sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz, izleyiciler yeni bölümlerin ne zaman yayınlanmaya başlayacağını öğrenmek için harekete geçti.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı

Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber