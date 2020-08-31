Canlı dersim var mı? EBA TV ders programı ve ders saatleri lise, ilkokul, ortaokul

EBA TV ile uzaktan eğitim bugün başladı. 09.00 itibariyle başlayan derslerde ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Peki, EBA ders programı nasıl görüntülenir? EBA ders saatleri sorgulama ekranına nasıl girilir?

EBA TV CANLI DERSİM VAR MI SORGULA

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

VELİ REHBERLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.