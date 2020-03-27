EBA TV canlı izle! İşte öğrenci girişi! EBA öğrenci şifresi nasıl alınır?

EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini görüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA TV ile uzaktan eğitim dersleri başladı. EBA TV internetten canlı olarak izlenebiliyor. Canlı yayınları izlemek isteyen öğrenciler büyük bir merakla EBA TV canlı yayın linkini araştırıyorlar. Peki EBA TV canlı yayını nasıl izlenir?

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öncellikler EBA sayfasına girilir. Daha sonra ise sağ üstte bulunan menüye tıkladıktan sonra, çıkan ekranda öğrenci girişi seçilmesi gerekir.

Devamında ise “EBA hesabı oluştur” tıklanır.

Gelen ekrana bilgiler girilir. Devamında şifre oluşturulur.

Ardından yeni şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

EBA TV NASIL CANLI İZLENİR?

EBA TV ORTAOKUL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA TV İLOKUL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA TV LİSE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA TV TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞLARINA NEREDEN ULAŞILIR?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV KAÇ KANALDAN YAYIN YAPACAK?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA öğrenci girişi yapmak için farklı seçenekler bulunuyor.https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da yurtdışından da giriş sağlayabilirsiniz.

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Yayınları TV üzerinden takip etmek isteyen kişiler için frekans bilgileri ise şöyle; HD Alış bilgileri: Alış frekansı:12.084 MHz, Polarizasyon : Yatay (H), Sembol oranı : 13.750, FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı:11.916 MHz, Polarizasyon : Dikey (V), Sembol oranı : 30.000, FEC : 3/4

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00