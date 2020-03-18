18.03.2020 - 09:45 |
EKPSS ertelendi mi? Sınav iptal edildi mi?
Corona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Dün corona virüsünden ilk ölüm gerçekleşirken bazı sınavların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu sınavlardan biri de EKPSS... Peki, EKPSS ertelendi mi? Sınav iptal edildi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınavları iptal ederken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Yaklaşan EKPSS sınav öncesi adaylar sınavların ertelenip ertelenmediği öğrenmek istiyor. Bu nedenle EKPSS ertelendi mi? Sınav iptal edildi mi? sorusu gündemde...
EKPSS ERTELENDİ Mİ?
EKPSS'nin ertelendiğine dair şu an resmi bir açıklama yok. Beklentiler sınavın erteleneceği yönünde...
EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.
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