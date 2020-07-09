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09.07.2020 - 16:48 | | İHA

Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti! Polis eşi gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da sezaryenle doğum için gittiği özel hastanede fenalaşarak başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ihmal iddiasında bulunan polis memuru eşi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, annesi ise morg bahçesinde uzun süre gözyaşı dökerek ağıt yaktı.

Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti! Polis eşi gözyaşlarına boğuldu

Ankara’da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Güler (26) ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Bir süre sonra hamile kalan genç kadın, doğum sürecine girdi. 2 gün önce Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sezaryenle doğum için giden Güler, burada sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Doğumun ardından odaya getirilen genç kadın birden rahatsızlandı. İddialara göre nefes alamayan ve ağzından sıvılar akmaya başlayan Döndü Güler, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Güler, hastanede kalp krizi geçirerek, bu sabah saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Çiftin ‘Hatice Umay’ adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti Polis eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, ihmal olduğunu ileri sürerek hem Sağlık Bakanlığına hem de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunup, otopsi yapılmasını talep etti. Döner Güler’in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"EŞİM KENDİNDE DEĞİLDİ"

Eşini 7 Temmuz da sezaryen için hastaneye götürdüğünü anlatan Erol Güler, “Sezaryenden ilk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Nefes alamıyordu, gözleri boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Onlar da narkozdan dolayı olduğunu söylediler. Geçeceğini söylediler. Ben 10-15 defa gittim, ‘nefes alamıyor gelin bakın’ dedim. Yine narkozun etkisinde olduğunu söylediler. Sonra eşimi kıyafetlerini giydireceklerinde yan döndürdüklerinde ağzından sıvılar akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar” iddiasında bulundu.

"HERHANGİ BİR TANI KONULMADI"

Ardından eşinin Antalya’daki özel bir hastaneye kaldırıldığını kaydeden Güler, “Bu şekilde hastaneye gelir gelmez kalp krizi geçirdi ve organları iflas etti. İkinci kalp krizini geçirdi. Eşim gece 04.00’de vefat ettiğinde ölüm belgesine epilepsi yazıldı” ifadelerini kullandı.

“İLK ÇOCUĞUMUZDU”

Güler, eşinin kronik bir rahatsızlığı olmadığının altını çizdi. Güler, “İlk çocuğumuzdu. Allah’a şükür sağlıklı. Kontrollerini yaptırdık. Şu anda da ablam bakıyor. Eşim vefat ettikten sonra da karakola giderek şikayette bulunduk” dedi.

"Benim eşimin canı yandı" diyerek gözyaşı döken polis memuru Güler, “Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.

Konuşmakta güçlük çeken genç kadının annesi Iraz Saykun ise, “Çocuğumu odaya çıkardıklarında, ‘çocuğum kriz geçiriyor, gözü tavana baktı’ dediğimde müdahale etmediler. O kadar kötüydü ki. Anlatamam ben, çocuğumun o hallerini anlatamam” dedi.

Saykun, konuşmasının ardından morg bahçesi içinde bulunan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü ve ağıt yaktı.

 

 

 

    Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.
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