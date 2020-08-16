Gürsel Tokmakoğlu'dan Joe Biden açıklaması: ABD seçimi yaklaştıkça dikkat çekecekler

Gürsel Tokmakoğlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde;

Zamanlaması önemli, bu Aralık ayında söylenmiş sözler bu Amerikan dış politikasında siyasetçilerin neyi düşündüğüne dair ifşaatlar aslına bakarsanız buna ait uygulamaları Türkiye daha önce görmüştü. ABD seçimi yaklaştıkça dikkat çekecekler. En son bir hain darbe planı ile de yüzleşmişti.

ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarında en karşısında durabilecek cinsten Türkiye oluyor. ABD’yi en fazla eleştiren ülke de Türkiye.

İç politikaya dönük olarak ortaya konmuş bir performans var Cumhuriyetçiler tarafından, Demokratlar da bunun karşılığında bir şey yapmak ihtiyacı duyunca Biden’ın aylar önce söylemiş olduğu sözleri gündeme getirerek iç politikaya bir takım mesajlar veriyor olabilir, bu bizi ilgilendirmiyor özellikle Joe Biden’ın bir takım problemleri vardı ABD’de başkanlık adayı açıklandı ama geri alınabileceği ve başka birinin aday gösterilebileceği de söylendi hep. Biden’la ilgili bir pedofili konusu gündeme gelmişti, Alzheimer konusu vardı aslına bakarsanız Trump bu konulardan sonra baya öne geçmişti ama koronavirüs, işsizlik iç politikayı baya etkiledi.