Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 10-12 Nisan tarihlerinde uygylanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları Mayıs ayının ilk haftasından itibaren gevşetilmeye başlanmıştı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ikinci adımında birçok yasak kaldırılırken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme gelmişti. Perşembe akşamı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6-7 Haziran'da 15 ilde iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Duyurulan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile kaldırıldı. 2,5 aylık sürenin ardından uzun hafta sonunu yasaksız geçiren 15 ilde ikamet eden vatandaşlar sahillere ve parklara akın etmişti. Peki 13-14 Haziran'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz haftada iptal edilen sokağa çıkma yasağı kararının ardından bu hafta sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hergün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor.

65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

Nikah salonları 15 Haziran'da; sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.