2020 kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları - Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası faiz oranları açıklandı

Konut kredisi faiz oranları ile ilgili yapılan indirimler devam ediyor. Birçok banka tarafından yapılan faiz indirimleri ile vatandaşlara ev almanın yolu açılıyor. Peki, hangi banka ne kadar indirim yaptı? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...



GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayat kredisi ve tatil destek kredisi olarak yeni kredi paketi yayımlayan devlet bankaları, 0,64'den başlayan oranlarla kredi kullandıracak. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.



Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



ÖRNEK KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU



Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

937

Toplam Geri Ödeme (TL)

168.709



İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

1.007

Toplam Geri Ödeme (TL)

181.285

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.



Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve tatil kredisi için de paketler yayımlayan kamu bankaları, bu kredilerin kullanımını 5 Haziran tarihi itibariyle sağlayacak