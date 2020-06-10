Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu aslen nereli?

Aksaray yeni valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mill, Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Hamza Aydoğdu, 10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliğine atandı. Kararnamenin yayımlanmasının ardından Hamza Aydoğdu kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Hamza Aydoğdu kimdir?

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak 2013 yılından bu yana görev yapan Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliğine atandı Kariyerine öğretmen olarak başladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev alan Hamza Aydoğdu, Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden tamamladıktan sonra Yüksek Lisansını 100. Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan Aydoğdu Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde tamamladı.

10 Ocak 1975 yılında Bitlis'te dünyaya gelen Hamza Aydoğdu İlköğretim ve Lise eğitimlerini Bitlis'te tamamladıktan sonra kariyer basamaklarının ilk adımı olan Lisans eğitimini alacağı Kayseri Erciyes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandı ve tamamladı.