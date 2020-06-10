MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu aslen nereli?
ABONE OL
10.06.2020 - 10:56 |

Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Haziran 2020 valiler kararnamesi ile Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 'nde görev alıyordu. Resmi Gazate'de kararın yayımlanmasının ardından Aksaray'ın yeni valisi olan Hamza Aydoğdu kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Hamza Aydoğdu kimdir?

Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu aslen nereli?

Aksaray yeni valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mill, Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Hamza Aydoğdu, 10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliğine atandı. Kararnamenin yayımlanmasının ardından Hamza Aydoğdu kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Hamza Aydoğdu kimdir?

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak 2013 yılından bu yana görev yapan Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliğine atandı Kariyerine öğretmen olarak başladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev alan Hamza Aydoğdu, Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden tamamladıktan sonra Yüksek Lisansını 100. Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan Aydoğdu Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde tamamladı.

10 Ocak 1975 yılında Bitlis'te dünyaya gelen Hamza Aydoğdu İlköğretim ve Lise eğitimlerini Bitlis'te tamamladıktan sonra kariyer basamaklarının ilk adımı olan Lisans eğitimini alacağı Kayseri Erciyes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandı ve tamamladı.

Sokak ortasında defalarca bıçakladıİstanbul Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı cadde ortasında defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bursa'da kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Çin'de tanışıp Hakkâri'de evlenmişlerdi! Kız bebekleri dünyaya geldi

Çin'de tanışıp Hakkâri'de evlenmişlerdi! Kız bebekleri dünyaya geldi

Sıradaki Haber