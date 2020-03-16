Hava durumu | Kar geliyor! Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini paylaştı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu nasıl? Kar yağışının etkili olacağı iller neresi? İşte MGM tarafından paylaşılan son dakika hava durumu bilgileri...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi Karla Karışık Yağmurlu 2°C 4°C

Salı Çok Bulutlu -5°C 3°C

Çarşamba Kar Yağışlı -5°C 3°C

Perşembe Kar Yağışlı -1°C 5°C

Cuma Çok Bulutlu -1°C 7°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Çok Bulutlu 5°C 7°C

Salı Parçalı Bulutlu 4°C 8°C

Çarşamba Hafif Yağmurlu 4°C 9°C

Perşembe Yağmurlu 5°C 10°C

Cuma Çok Bulutlu 5°C 11°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazartesi Hafif Sağanak Yağışlı 9°C 13°C

Salı Az Bulutlu 4°C 13°C

Çarşamba Çok Bulutlu 4°C 16°C

Perşembe Çok Bulutlu 5°C 16°C

Cuma Parçalı Bulutlu 7°C 17°C

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Zirai Don Uyarısı!

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren, Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İç Anadolu’nun Güney ve Doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in İç Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların (Pazartesi) günü Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor. Bu bölgelerde Salı ve Çarşamba günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara ile Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor!

Marmara'da yarın (15.03.2020 Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Salı günü (17.03.2020) ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın (15.03.2020 Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de Salı günü (17.03.2020) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de Pazartesi günü (16.03.2020) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın Güney Ege'de Salı günü (17.03.2020) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.