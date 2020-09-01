MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
ABONE OL
01.09.2020 - 10:41 | | İHA

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü feci kazada 4 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Manavgat-Akseki Karayolu Çavuşköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Erdem Güzel’in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, Necla Ağaoğlu’nun kullandığı 06 JN 413 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü feci kazada, 07 EZ 837 plakalı otomobilin sürücüsü Erdem Güzel, otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Güzel, Havva Güzel ve Elif Güzel yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bin TL’ye aldığı hurdadan muhteşem bir otomobil çıktıElazığ’da bir kişi, bin liraya hurda olarak aldığı 1974 model Anadol marka araca 15 bin lira masraf ederek muhteşem bir otomobil haline getirdi, 50 bin TL’ye almak için müşteri çıkanları da geri çevirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de! DGS sonuç sorgulama ekranı...

2020 DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de! DGS sonuç sorgulama ekranı...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Taciz kamerada! 'Şikayet etseniz de kimse bana bir şey yapamaz"

Taciz kamerada! 'Şikayet etseniz de kimse bana bir şey yapamaz"

Sıradaki Haber